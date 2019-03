Dritte Amtszeit als S04-Trainer: Huub Stevens arbeitet beim FC Schalke ohne Vertrag

Gelsenkirchen Huub Stevens soll den FC Schalke als Interimstrainer vor dem Abstieg retten. Mehr ist allerdings noch nicht geregelt. Der Niederländer hat nämlich überhaupt keinen Vertrag.

Huub Stevens arbeitet beim FC Schalke 04 bisher ohne Vertrag. „Ich habe nichts unterschrieben. Vielleicht kommt da noch was, wegen der Bürokratie“, sagte der 65-Jahre alte Fußball-Lehrer in einem Interview mit der „Bild am Sonntag“.