Ehemaliger Fortune : Schalke holt Verteidiger Kaminski vom VfB Stuttgart

Gelsenkirchen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 bastelt weiter kräftig am Kader für die kommende Saison. Am Donnerstg gaben die Königsblauen die Verpflichtung von Innenverteidiger Marcin Kaminski bekannt. Der Pole ist bereits Zugang Nummer vier.

Der Verteidiger wurde bei Lech Posen ausgebildet und spielte seit 2016 für den VfB Stuttgart. Für die Saison 2018/19 wurde er von den Schwaben an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. In seiner Bilanz stehen 55 Einsätze in der ersten und 32 in der zweiten Bundesliga. In der abgelaufenen Saison spielte der Pole kaum für die Stuttgarter.