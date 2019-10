„Das waren einfach Lügen“ : Badstuber tritt gegen Schalke nach

Köln Holger Badstuber hat in einem Podcast seinen Wechsel zum FC Schalke als „Fehler“ bezeichnet. Dem ehemaligen S04-Manager Christian Heidel wirft er Lügen vor.

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Holger Badstuber sieht seine Zeit bei Schalke 04 im Rückblick als vertan an und wirft dem damaligen Manager Christian Heidel Unehrlichkeit vor. "Das waren einfach Lügen, dass sie nicht mit mir verlängern wollen. Für mich stand außer Frage, dass ich auf Schalke bleiben will", sagte Badstuber dem Podcast Rasenfunk in einem ausführlichen Karriere-Rückblick.