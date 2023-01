Vor dem Bundesliga-Restart Für Schalke geht es wieder nur gegen Tasmania

Mit einigen Schrammen, blauen Flecken und offenen Cuts zwar, aber sich zumindest irgendwie in die Winterpause zu retten, war früh das Credo. Um dann auf die Rückkehr der traditionell zahlreichen verletzten Schlüsselspieler zu hoffen und das vielbeschworene Restbudget für Verstärkungen zu investieren. Dass die in praktisch allen Mannschaftsteilen nötig sind, führte der aktuelle Kader eindrücklich vor. Zuvorderst in der defensiven Zentrale und auf den offensiven Außenbahnen herrscht akuter Handlungsbedarf. Bislang kamen andere: ein defensiver Mittelfeldspieler (Niklas Tauer von Mainz 05) und ein Back-up für die Linksverteidiger-Position (Jere Uronen von Stade Brest). Für die Planstelle des temporeichen Schienenspielers hatte Schalke öffentlich Union Berlins Tim Skarke ausgemacht. Der ist zwar in insgesamt 49 Bundesligaminuten nicht weiter verhaltensauffällig geworden, gefiel aber in einem früheren Leben als Zweitligaspieler bei Heidenheim und Darmstadt. Nach wochenlangem Gefeilsche sollen sich Spieler und Verein einig gewesen sein, dann bekam offenbar auch Skarkes Trainer Urs Fischer Wind von dem Transfer – er war dagegen. Darüber verstrich bereits die gesamte Vorbereitung, in der sich Polter das Kreuzband riss und es nun auch noch eine Alternative zu Stoßstürmer Simon Terodde bräuchte. Ein Großteil der Fragen, die der Kader aufwirft, waren bereits im Spätsommer erkennbar. Dass vor dem Restrundenstart eine davon nachvollziehbar beantwortet wird, ist nicht abzusehen.