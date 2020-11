Schalke hadert mit dem Videobeweis : „Fühlen uns sehr schlecht behandelt und benachteiligt“

Mainz Schalke 04 nimmt seine Sieglosserie mit in die Länderspielpause. Nach dem Remis in Mainz herrschte aber vor allem Ärger über die Schiedsrichter und den Videobeweis.

Seit 23 Spielen wartet Schalke nun schon auf einen Sieg in der Bundesliga, drei Punkte gab es zuletzt am 17. Januar 2020. Selbst beim bis dahin noch punktlosen Schlusslicht FSV Mainz 05 kamen die Gelsenkirchener am Samstag nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus und gehen als Tabellenvorletzter in die Länderspielpause - nach Meinung der Schalker hatten Schiedsrichter Patrick Ittrich und sein Videoassistent Tobias Reichel großen Anteil daran.