Die Gewalteskalation und ihre Folgen : So verliert Schalke alles

Der Mannschaftsbus des FC Schalke 04 kehrt nach dem Spiel in Bielefeld auf das Gelände der Arena zurück. Foto: dpa/Fabian Strauch

Meinung Gelsenkirchen Dass Schalkes Abstieg hässlich werden könnte, war absehbar. Dass er in Gewalt gegen eigene Spieler mündete und der Klub in seinen vorerst letzten Bundesliga-Spielen womöglich ohne Mannschaft auskommen muss, ist ein weiterer historischer Tiefpunkt. Ein Ende des Jammers ist einfach nicht absehbar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Aaron Knopp

Wenn du denkst, es kann nicht mehr schlimmer kommen - dann warte mal ab. Der FC Schalke 04 pulverisiert in einer Gnadenlosigkeit alle positiven Denkansätze, dass das Gesamtkunstwerk der vergangenen bald anderthalb Jahre inzwischen nur noch als beispiellos beschrieben werden kann, wenn man es denn irgendwie in Worte fassen will. Der Klub mit all der ihm innewohnenden Wucht sehnt sich längst nach einem gewaltigen Aufprall, einem verheerenden Crash. Stattdessen setzt sich der freie Fall einfach unaufhörlich fort.

Wer nun gedacht hätte, dass irgendetwas anderes geschehen würde als ein sportlich dermaßen ärmlicher Abgang, dass ihn das Farbfernsehen in seiner ganzen Trostlosigkeit eigentlich gar nicht mehr abbilden kann, wurde abermals enttäuscht. Die Bielefelder Alm war ein unüberwindbares Hindernis für die Mannschaft des FC Schalke, die auch im Spiel der allerallerletzten Chance instinktiv dem Weg des größten Niedergangs folgte. Wenn man eine Senioren-Wandergruppe auf den K2 gescheucht hätte, wären sie auch nicht kläglicher gescheitert.

Schalke 2021 ist in sportlicher Hinsicht so entsetzlich schlecht, dass sicher noch Bücher geschrieben werden, wie es so weit kommen konnte. Es spricht vieles dafür, dass die Corona-Pandemie ordentlich ins Drehbuch schmierte. Rein wirtschaftlich allemal, aber auch die hermetische Abkopplung von seinen Fans ist dem Klub nicht gut bekommen. Der klinische Pandemiefußball hat diesen umarmenden und pöbelnden, besoffenen und herzklopfenden Fanverein sterilisiert. Schalke war immer ein Zungenkuss mit Schnapsfahne, der Fans und Spieler, Chefs und Trainer verschlang wie kaum ein Zweiter, dessen Versprechungen auf große Zeiten trotz großflächiger Warnhinweise aber nie an Versuchung einbüßten.

Dass dieser immer schon latent wahnsinnige Klub nun unter Laborbedingungen seinen systematischen Niedergang erlebt, war daher eine besonders unfeine Note der Tragödie. Eine martialische Ansprache am Bus, immer wieder Banner am Vereinsgelände, ein Aufmarsch vor der Geschäftsstelle gegen den Sportvorstand Jochen Schneider, persönliche Drohungen gegen Marketingchef Alexander Jobst, die beide inzwischen ihren Rückzug vollzogen beziehungsweise angekündigt haben: Der Protest der Fans, die aus der Ferne mitansehen mussten, wie ihr Herzensklub scheibchenweise abgetragen wurde, fand immer wieder seinen Weg.

Trotz mancher Unappetitlichkeiten war das alles noch die Light-Version von dem, was die Schalker Profis im direkten Angesicht der Kurve zu erwarten gehabt hätten. Schon vor zwei Jahren etwa musste Benjamin Stambouli seine Kapitänsbinde an die Ultras überreichen, die dergestalt ihr Missfallen gegenüber damals schon unterirdischen Leistungen zu artikulieren versuchten. Angesichts solcher geschmacklich zweitklassigen Zwischenfälle mag man fast froh sein über manche Entgleisung, die einem durch den Zuschauerausschluss erspart geblieben ist.

Dass das auf Dauer nicht gutgehen konnte, war jedoch absehbar. Während sich einige Fans in zunehmender Lethargie von ihrem Klub abwenden, haben sich an anderer Stelle Überdrücke aufgestaut, die sich nach dem feststehenden Abstieg in besonderer Ekelhaftigkeit Bahn gebrochen haben. Gewalt beginnt oft dort, wo Sprache versagt - und viele Fans fanden lange sehr wenig Gehör. Daher war den Schalkern schon durchaus bewusst, dass sie nach ihrer Rückkehr aus Bielefeld mit zurückhaltender Begeisterung empfangen würden. Wie entschlossen und wahllos Spieler und Mitarbeiter aber von einzelnen Fans angegangen worden sind, ist tatsächlich erschreckend. Vereinslegenden wie Mike Büskens und Gerald Asamoah sahen sich inmitten der Gewalt wieder. Personen, die den Niedergang nun zwar verwalten müssen, aber mitnichten für ihn verantwortlich gemacht werden können. Nicht, dass das übrigens Angriffe auf Spieler in irgendeiner Form rechtfertigen würde. Die völlige Sprachlosigkeit über Monate ist in einer Weise eskaliert, die für Schalke einen Tag markieren wird, der in seiner ganzen Pechschwärze noch gar nicht auszumalen ist.

Der Vergleich verbietet sich natürlich, da Faustschläge und Tritte in keiner Weise mit dem lebensbedrohlichen Potenzial zu vergleichen ist, dem sich einst der Reviernachbar von Borussia Dortmund nach dem Bombenanschlag auf seinen Mannschaftsbus ausgesetzt sah. Gleichwohl lässt sich erahnen, welche Langzeitwirkungen die Erschütterung des eigenen Sicherheitsgefühls in einem Mannschaftsinneren nach sich ziehen können. Ein Großteil der Spieler, die das Fundament für Schalkes Neuaufbau stellen sollen, wird diesen Abend nicht vergessen.

Dass die sportliche Leitung um Peter Knäbel den Profis nun anheim stellt, ob sie in den verbleibenden Spielen auflaufen wollen, ist umsichtig und sorgsam. Auch mögliche Zugänge für die kommende Saison werden genau dabei zusehen, wie Königsblau diese Situation managt und zu seinen Spielern steht. Nun wäre trotz der maximalen Frustration auf Fanseite vielleicht auch ein Zeichen an die Mannschaft wichtig, damit Schalke die Restsaison nicht noch mit dem Regionalliga-Team bestreiten muss und so den Wettbewerb über Gebühr verzerren würde. Ein kleines bisschen Ruf hat der Verein schließlich noch immer zu verspielen.