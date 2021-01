Absturz von Schalke 04 : Tönnies-Millionen als letzte Rettung?

Gelsenkirchen Der Absturz von Schalke 04 wird zunehmend an Jochen Schneider festgemacht. Der unglücklich agierende Sportvorstand steht unter Druck, Ex-Boss Clemens Tönnies bietet Hilfe an. Doch das sorgt für Zündstoff.

Mit dem Rücken zur Wand geht Jochen Schneider bei Schalke 04 voll ins Risiko. Der angezählte Sportvorstand knüpft sein persönliches Schicksal an den Erfolg des neuen Trainers Christian Gross , und er rollt dem höchst umstrittenen Ex-Aufsichtsratschef Clemens Tönnies den Roten Teppich für einen Auftritt als „Retter in der Not“ aus. Das bringt die Fanseele zum Kochen, doch Schneider scheint darauf keine Rücksicht mehr zu nehmen.

Die Frage, ob der mit über 200 Millionen Euro verschuldete Klub eine mögliche Finanzhilfe von Tönnies („Ich lasse meinen Herzensklub nicht untergehen“) annehmen würde, um im Winter Verstärkungen für den Abstiegskampf zu verpflichten, „müssen wir intern beantworten“, sagte Schneider in der Talkshow Sky90.

Die Klubspitze soll sich jedoch (noch) gegen eine Finanzspritze des Unternehmers sträuben, wie der „kicker“ am Montag berichtete. Schon in der vergangenen Transferperiode soll Tönnies laut „Bild“ drei Leihverträge inklusive Finanzierung abgesegnet haben, aber Schneider lehnte damals wegen der zu erwartenden Verstimmung unter den Fans ab.

Das scheint ihn nun nicht mehr zu stören. Schneider stimmte eine Eloge auf Tönnies an, die der Pressesprecher des Fleisch-Barons nicht besser hätte formulieren können. „Clemens Tönnies hat überragende Verdienste um den FC Schalke 04. Er war Motor und Gesicht des Vereins, und es waren wahrlich nicht die schlechtesten Jahre“, sagte der Sportvorstand, der von Tönnies im Frühjahr 2019 von RB Leipzig abgeworben worden war. Es sei „nicht in Ordnung“ gewesen, wie Tönnies im vergangenen Sommer „durchs Land getrieben“ worden sei, „als sei er der Alleinverantwortliche für die Coronakrise in Deutschland“.