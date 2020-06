Medienbericht : Schalke 04 führt offenbar Gehaltsobergrenze ein

Gelsenkirchen Schalke 04 führt als erster Bundesligist eine Gehaltsobergrenze für die Profiabteilung ein. Demnach soll es ab sofort keinen neuen Vertragsabschluss mehr geben, in dem eine Marke von rund 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt überschritten wird.

Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Spieler, die mehr Geld verlangten, werde man nicht mehr engagieren, darauf haben sich laut SZ (Montag-Ausgabe) die Klub-Verantwortlichen verbindlich verständigt. Mit der Selbstbeschränkung reagiert Schalke in erster Linie auf die angespannte wirtschaftliche Situation, schon vor der Coronakrise standen nach dem Geschäftsjahr 2019 Verbindlichkeiten in Höhe von 197 Millionen Euro zu Buche. Nach dem sportlichen Absturz in der Rückrunde mit 16 Spielen in Folge ohne Sieg verpassten die Königsblauen zum dritten Mal in vier Jahren das europäische Geschäft.