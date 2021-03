Zoff um Schalkes Hoffnungsträger : Was steckt hinter dem königsblauen Rangnick-Wunder?

Ralf Rangnick. Foto: dpa/Swen Pförtner

Düsseldorf Schalke 04 könnte mit Ralf Rangnick viel mehr anfangen als mit einem Lottogewinn. Der erfolgreichste Aufbauarbeiter des Landes will beim zerschmetterten Traditionsklub anpacken. Dass darüber nun Streit entbricht, erscheint bizarr. Doch die Lage ist unübersichtlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Aaron Knopp

Wer das Geschehen beim FC Schalke nicht im Detail verfolgt, kann im Smalltalk trotzdem mühelos mit Wissen glänzen. Fassungsloses Kopfschütteln, Abwinken und spitze Einordnungen wie „Trümmerhaufen“, „Gipfel der Peinlichkeit“ oder „Choasklub“ sind seit geraumer Zeit verlässlich treffende Etikettierungen. Schalke ist notorisch Letzer, praktiisch hoffnungslos abgeschlagen und ziemlich pleite obendrein. Wenn in dieser Situation ein ominöses Gremium auftaucht und den allseits gefragten Ralf Rangnick als Retter präsentiert, kann es nur eine Antwort geben. Dass der Schalker Aufsichtsrat Gegenteiliges bewies, sorgt einmal mehr für Fassungslosigkeit, Kopfschütteln, Entsetzen. Der von den noch verbliebenen Entscheidungsträgern aufgeführte Mummenschanz ist mit Chaos tatsächlich kaum noch hinreichend beschrieben. Doch die Personalie Rangnick ist komplizierter als sie scheint. Und es ist kaum nach nachvollziehbar, wer bei Königsblau an welchen Strippen zieht, zumal wichtige Akteure nicht mal bekannt sind. Wir versuchen, einen Überblick zu geben.

Wer ist überhaupt noch da?

Vor rund zwei Wochen hat der Aufsichtsrat mit einem Rundumschlag auf die 1:5-Niederlage gegen den VfB Stuttgart reagiert und unter anderem Cheftrainer Christian Gross und Sportvorstand Jochen Schneider beurlaubt. Peter Knäbel, eigentlich Leiter der Schalker „Knappenschmiede“ und vormals unter anderem in leitender Funktion beim Hamburger SV, hat vorerst Schneiders Job geerbt. Schon zuvor wurde er als möglicher Nachfolger gehandelt. Fragen, ob er womöglich dauerhaft die sportliche Leitung übernehmen wird, beantwortet er einsilbig - man könnte auch sagen: nicht. Es gilt aber als sicher, dass Knäbel auch für den Aufsichtsrat, der letztlich über Schneiders Nachfolge bestimmt, eine Option ist. Neben Knäbel verbleiben im Vorstand noch Christina Rühl-Hamers (Finanzen) und Alexander Jobst (Marketing). Für die Planung der - nach menschlichem Ermessen - Zweitliga-Saison und der passenden Fußballmannschaft dazu kümmert sich ein Triumvirat aus U19-Trainer Norbert Elgert, Co-Trainer Mike Büskens und Gerald Asamoah, Leiter der Lizenzspielerabteilung. Nach dem Abgang von Clemens Tönnies hat Rechtsanwalt Jens Buchta die Leitung des Aufsichtsrats inne, in dem neben der Schalker Trainerlegende Huub Stevens auch ein Mitglied des Schalker Fanclub-Verbands und Sponsoren-Vertreter sitzen.

Lesen Sie auch Nach Schalker Debakel in Wolfsburg : Machtkampf um Rangnick entbrannt

Warum gibt es noch keine Zusage für Rangnick?

Die Zweifel an Rangnicks fachlicher Qualifikation dürften in etwa so groß sein wie die Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Was für ein guter Aufbauarbeiter er ist, hat er mit der TSG Hoffenheim und später RB Leipzig bewiesen - wenn auch unter gänzlich anderen Voraussetzungen. Dass einer, der sich gerade nach Kräften wehren muss, nicht jeden Moment Bundestrainer zu werden, überhaupt bereit für Gespräche mit dem FC Schalke ist, scheint wie ein Wunder. Als plötzlich sogar die Meldung durch die Medien rauschte, dass Schalke Rangnick eine grundsätzliche Zusage abgerungen hatte, glaubten viele an eine Ente. Ganz richtig war das freilich auch nicht. Zwar scheint der 62-Jährige tatsächlich bereit, ein drittes Mal bei Königsblau anzuheuern und soll im Falle einer Einigung sogar gleich noch Hilfe aus Wirtschaft und Politik mitbringen. Das klingt aber nicht nur zu gut, um die ganze Wahrheit zu sein - das ist es auch. Hinter der Offerte steht ein Konsortium aus 14 „einflussreichen“ Schalkern, die sich für die Installation von Rangnick als Schalker Galionsfigur weitreichende Konditionen ausbedingen. Was sie genau fordern, ist bislang völlig unklar - ihr Deal wird aber für den Klub an weitreichende Bedingungen geknüpft sein.

Aus wem besteht das „Team Rangnick“?

Wie verschiedene Medien berichten, sollen hinter der Idee mit Rangnick knapp 20 „einflussreiche Schalker“ stecken. Darunter laut „Spiegel“ Spieler und ehemalige Mitarbeiter genauso wie selbst Schalke-Insidern bislang Unbekannte. Dass Ex-Profi Hans Sarpei, der bereits seine Kandidatur für den Aufsichtsrat erklärte, dazuzählt, ist weder ausgeschlossen noch belegt. Heiß gehandelt wird auch Raphael Brinkert, Marketing-Fachmann, der eng mit dem Ex-Schalker Benedikt Höwedes verbandelt ist und gute Kontakte in Politik und Wirtschaft pflegt. Schon vor Wochen initiierte er die „Schalker Zukunftself“. Unter diesem Titel will er Fans und Mitglieder, ehemalige Spieler und Sponsoren zusammenbringen, um Handlungsempfehlungen für einen Neuaufbau des Vereins zu erarbeiten. Das klingt verdächtig nach der bislang anonymen Gruppe, die nun ihren Plan mit Rangnick in den Aufsichtsrat eingetragen hat. Brinkert hat zudem am Freitag ein Foto von Rangnick aus einem seiner ersten beiden Amtszeiten auf Schalke getwittert - überschrieben mit „aller guten Dinge sind drei“. Auf Nachfrage betonte er aber auf Twitter, dass er selbst erst am Freitag von der Personalie erfahren habe und die „Zukunftself“ lediglich ein Konzept erarbeite - unabhängig von Personen und Posten. Entscheidender könnte sein, was Brinkert nicht gesagt hat: ein Dementi, dass er der Gruppe angehört oder nicht zumindest mit ihr im Austausch stand, ist dort nicht herauszulesen.

Warum hat sich der Aufsichtsrat gegen Rangnick entschieden?

Eine Entscheidung des Gremiums steht tatsächlich noch aus. Dem Vernehmen nach soll eine schnelle Stimmungsabfrage bei der Sitzung am vergangenen Freitag aber ergeben haben, dass sich zunächst keine Mehrheit für den Vorschlag fand. Das anonyme Konsortium hatte über Aufsichtsratsmitglied Stefan Gesenhues seinen Vorschlag eingebracht. Für die restlichen Mitglieder, allen voran Aufsichtsratschef Jens Buchta, kam das so unerwartet wie ein Schalker Bundesliga-Sieg. Nicht nur, weil die Überrumpelungstaktik wohl nur zurückhaltende Begeisterung im Gremium verursachte, scheiterte der Rangnick-Plan im ersten Anlauf. Buchta soll zu diesem Zeitpunkt zudem noch den aktuellen Leipziger Sportdirektor Markus Krösche favorisiert haben. Der sagte aber am Sonntag öffentlich ab. Gesenhues entschuldigte sich zudem im Gespräch mit der „WAZ“ für die Form des Vorgehens - inhaltlich rückt er aber nicht von seinem Vorschlag ab.

Lesen Sie auch 0:5-Klatsche in Wolfsburg : Schalke kaum noch vor dem Abstieg zu retten

Wie wahrscheinlich ist eine Einigung mit Rangnick?

Dass Rangnick trotz der Schlammschlacht über seine Person und anderer Optionen noch nicht zurückgezogen hat, muss eigentlich schon als unverbrüchliche Zusage gedeutet werden. Seitens des FC Schalke sind ihm einstweilen zumindest schon mal viele Fans entgegengekommen und haben in atemberaubender Geschwindigkeit mehr als 40.000 Unterschriften gesammelt, um sich für eine Rückkehr des Schwaben auszusprechen. Auch im Aufsichtsrat haben sich die Verdienste des Architekten der Erfolge von Hoffenheim und Leipzig herumgesprochen. Fachlich gibt es also selbstverständlich keine Vorbehalte gegen seine Person. Nach der Absage von Krösche bleibt zudem wohl höchstens noch Knäbel als spruchreifer Gegenkandidat. Am Montag (15. März) sollen Aufsichtsrat und Rangnick nun erstmals direkt miteinander in Kontakt treten.

Welche Bedingungen wären an Rangnick geknüpft?

Wie die „Bild“ berichtet, wäre Rangnick bereit, für das immerhin bezahlbare Gehalt des geschassten Sportvorstands Jochen Schneider zu arbeiten. Dennoch braucht Schalke Geld, um Rangnick die Bedingungen für den Aufbau einer konkurrenzfähigen Mannschaft zur Verfügung zu stellen. Offenbar ist der frühere Leipziger selbst überzeugt davon, dass das gelingen kann. Zum einen anscheinend durch Sponsoren, die seine Mission unterstützen wollen. Auf der anderen Seite ist es ein offenes Geheimnis, dass die zusehends unausweichliche Ausgliederung der Profiabteilung mit höchster Priorität vorangetrieben werden würde. Viele Fans hegen nach wie vor Vorbehalte dagegen. Dass sich nun aber offenbar eine große Mehrheit hinter Rangnick versammelt, könnte darauf hindeuten, dass viele nach der desaströsen Bundesliga-Saison umschwenken. Da der Abschied von einer Struktur als eingetragener Verein aber auch organisatorisch mit hohem Aufwand verbunden ist, würde das neue Modell frühestens im kommenden Jahr zum Tragen kommen und müsste natürlich zuvor durch die Mitgliederversammlung gehen. Auf das Risiko, dass der Plan dort scheitert, wird sich Rangnick aber einlassen müssen. Weiterhin soll das Team hinter dem „Fußball-Professor“ auf eine weitgehende personelle Veränderung im Vorstand dringen, das berichtet der „Kicker“. Demnach wären nicht nur die Posten von Marketing-Vorstand Alexander Jobst und der Finanz-Vorsitzenden Christina Rühl-Hamers bedroht. Auch auf der Führungsebene unter dem Vorstand sollen demnach weitreichende personelle Veränderungen stattfinden.

Welche Forderungen stellen die Sponsoren?

Es wäre ungewöhnlich, wenn die neuen Geldgeber keine Bedingungen an ihr Engagement knüpfen würden. Das ist beim FC Schalke bereits jetzt gelebte Realität: Mit Matthias Warning wurde etwa ein Vertreter direkt vom Aufsichtsrat in das Gremium kooptiert, der sich wohl weniger durch seine Verdienste als ehemaliger Stasi-Spitzel und DDR-Politiker dafür qualifiziert hat, als vielmehr dadurch, dass er als engster deutscher Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt und zudem Chef der Gazprom-Tochter Nordstream 2 ist. Ähnlich wie Schalkes russischer Großsponsor könnten auch neue Geldgeber hier Interessenvertreter platzieren. Konflikte mit bereits etablierten Sponsoren wie Gazprom: zumindest nicht ausgeschlossen.

Was ist von Rangnick sportlich zu erwarten?