Wegen nicht gegebener Elfmeter : Schalke-Fan zeigt Schiedsrichter und Videoassistenten an

Gelsenkirchen Nach den nicht gegebenen Elfmetern im Spiel gegen den FC Bayern hat ein Fan des FC Schalke zu drastischen Mitteln gegriffen und Schiedsrichter Marco Fritz und Videoassistent Bastian Dankert angezeigt. Die Polizei reagiert gelassen.

"Es gibt eine Anzeige gegen den Schiedsrichter und den Videoschiedsrichter", bestätigte eine Sprecherin der Polizei Gelsenkichen dem SID am Dienstag nach einem entsprechenden Tweet: "Die Polizei ist verpflichtet, der Anzeige nachzugehen." Der Sachverhalt werde nun "zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft gegeben".

Fritz hatte den Schalkern am Samstag in zwei Szenen jeweils einen Handelfmeter verweigert. Der Video-Assistent ermutigte den Schiedsrichter in beiden Fällen nicht dazu, sich die Bilder am Spielfeldrand noch einmal selbst anzusehen.