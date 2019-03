Finanzbericht 2018: Schalke erzielt Rekordgewinn

Gelsenkirchen Sportlich läuft es in dieser Saison alles andere als erwünscht beim FC Schalke 04. Dafür kann sich die wirtschaftliche Bilanz 2018 sehen lassen.

Sportlich am Boden, wirtschaftlich auf einem Höhenflug - der FC Schalke 04 kann sich in turbulenten Bundesliga-Zeiten zumindest über finanzielle Bestmarken freuen. So schloss der Fußball-Konzern das zurückliegende Geschäftsjahr 2018 mit einem Rekordüberschuss von 40,5 Millionen Euro ab. Im Jahr davor hatte der Revierklub noch einen erheblichen Verlust von 12,2 Millionen Euro verkraften müssen. Das geht aus dem am Montag in Gelsenkirchen veröffentlichten Finanzbericht hervor.