2. Bundesliga : Schalke erfüllt Lizenzauflagen und entgeht Punktabzug

Gelsenkirchen Zweitligist Schalke 04 hat die Lizenzauflagen der DFL nachträglich erfüllt. Dies teilten die Königsblauen am Dienstagabend mit, demnach habe der Verein eine positive Rückmeldung der DFL erhalten. Damit ist auch der im Raum stehende Abzug von sechs Punkten vom Tisch.

"Die Auflage, für die am 15. September 2021 alle Unterlagen final eingereicht werden mussten, konnte wie vom Verein erwartet erfolgreich erfüllt werden. Das bestätigte die Liga den Königsblauen am Dienstag", schrieb S04 in einer Pressemitteilung.