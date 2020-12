Laut Medienberichten : Schalke entlässt Trainer Baum nach Pleitenserie - Stevens übernimmt

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 hat sich offenbar von Trainer Manuel Baum getrennt. Der 41-Jährige hatte die Königsblauen nach dem 2. Spieltag übernommen und wartete seither auf seinen ersten Sieg. Auch ein Nachfolger soll bereits feststehen.

Das nächste Trainer-Beben auf Schalke: Der Tabellenletzte der Bundesliga zieht zum zweiten Mal in der laufenden Saison die Reißleine und entlässt Trainer Manuel Baum. Der 41-Jährige hatte die Königsblauen herst Ende September mit einem Vertrag bis 2022 übernommen. In zehn Liga-Spielen konnte Baum keinen einzigen Sieg einfahren. Insgesamt sind die Schalker seit 28 Partien ohne Erfolg in der Liga.