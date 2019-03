Schalke 04 trifft Entscheidung: Aus für Trainer Tedesco – Huub Stevens übernimmt

Gelsenkirchen Nun also doch: Der FC Schalke 04 hat sich von Trainer Domenico Tedesco getrennt. Für den 33-Jährigen übernehmen Huub Stevens und Mike Büskens. Sie sitzen gegen RB Leipzig auf der Bank.

Der einstige Hoffnungsträger Domenico Tedesco muss gehen, „Jahrhunderttrainer“ Huub Stevens kehrt zurück. Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt gezogen. Nach der am Donnerstagabend verkündeten Trennung von Tedesco soll Stevens in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Schalke-Profi Mike Büskens das verunsicherte Team zumindest beim Spiel am Samstag gegen RB Leipzig (15.30 Uhr) coachen.