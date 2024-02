Offener Brief an das Fußballsorgenkind Lieber FC Schalke, verlass uns nicht!

Da bist Du Dir treu geblieben: am besten kann man Dich über Deine Misserfolge verstehen. Die Meisterschaft, die Du 2001 so glorios verpasst hast, wie das wohl keinem zweiten Klub gelungen wäre und dabei das Scheitern zu einer Kunstform umgedeutet hast. Ein Revierderby, das unentschieden endete, aber im königsblauen Kosmos nachhallt wie ein Jahrhundertsieg. Schalke-Fan wurde man noch nie, weil es so sexy war. Aber chancenlose Auftritte gegen Magdeburg, Kiel oder Paderborn dürften auch in Gelsenkirchen geborene Kinder inzwischen wirksam davon abhalten, auf dem Schulhof Königsblau zu tragen. Wer sollen also die Menschen sein, die sich in 20, 30, 50 Jahren über Deine Niederlagen ärgern und Dir an den Hals wollen? Hältst Du überhaupt noch so lange durch? Entweder Schalke schafft mich oder ich schaffe Schalke, hat Rudi Assauer gesagt. Am langen Ende sind sie alle irgendwie an Dir gescheitert.