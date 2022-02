Corona-Fall auf Schalke : Dominik Drexler positiv getestet

Gelsenkirchen Fußball-Zweitligist Schalke 04 muss vorerst auf Offensivspieler Dominick Drexler verzichten. Der 31-Jährige ließ sich nach einem Corona-Fall im privaten Umfeld testen — mit einem für ihn unschönen Ergebnis.

Dominick Drexler vom FC Schalke 04 hat sich mit dem Coronavirus infiziert und wird dem Revierklub vorläufig im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga fehlen. Ein PCR-Test sei positiv, der 31-Jährige habe sich bereits vor dem Ergebnis vorsorglich in häusliche Isolation begeben, teilte der Verein am Mittwoch mit. Kontakt zur Mannschaft habe Drexler in den vergangenen Tagen nicht gehabt.