FC Schalke 04: Domenico Tedesco findet Schalkes Fehlstart "irgendwie geil"

Gelsenkirchen Nach zwei Niederlagen droht Schalke 04 ein kapitaler Fehlstart. Dennoch ist es vor dem richtungweisenden Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag und dem Champions-League-Auftakt ungewohnt ruhig. Von einer Krise wollen die Schalker nichts wissen.

Tedesco deutete an, zur erfolgreichen Taktik der vergangenen Saison zurückkehren zu wollen: weniger Ballbesitz, mehr Konter. In den nächsten Spielen gegen Gladbach, am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Porto und am 22. September gegen Bayern München bietet sich eine defensivere Ausrichtung an. "Manchmal muss man einen Schritt zurück gehen, um dann wieder zwei nach vorne zu machen", sagte Tedesco: "Wir versuchen, unsere Werte wieder nach oben zu schrauben: Laufleistung, gewonnene Zweikämpfe, Luftduelle."