Trainer auf Abruf : Was Schalke von Überlebenskünstler Grammozis lernen kann

Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis auf dem Trainingsplatz mit seinen Spielern. Foto: dpa/Tim Rehbein

Gelsenkirchen Dimitrios Grammozis sieht sich auf Schalke umringt von Zweiflern und musste schon die Nachricht seiner eigenen Entlassung kommentieren. Doch er ist als Überlebenskünstler vielleicht genau das, was S04 gerade braucht.

„Er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, sagte Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel mit aller Überzeugungskraft, die möglich ist, wenn man gerade den fünften Trainer innerhalb der laufenden Saison vorstellt, dessen erste Aufgabe die Moderation eines bereits gebuchten Bundesliga-Abstiegs ist. Seither ist viel darüber diskutiert worden, ob mindestens mal der Zeitpunkt tatsächlich so richtig war, wie Knäbel glaubhaft machen wollte. Dimitrios Grammozis, der damals artig lächelnd neben ihm auf dem Podium saß und sich als 18. Sieger aus seiner ersten Trainerepisode in der Bundesliga verabschiedete, soll nun schließlich auch der richtige Mann sein, um Schalke wieder zurück in die erste Liga zu hieven. Mindestens von vielen Fans, mutmaßlich auch von Teilen der sportlichen Führung wird Grammozis seither geduldet bis beargwöhnt, arbeitet als Trainer auf Abruf.

Überzeugungsarbeit hätte er leisten können mit erkennbaren Impulsen auf eine Abstiegsmannschaft, die sich längst aufgegeben hatte oder eine Liga tiefer dann mit einer leserlichen Handschrift und sportlicher Aufbauarbeit. Erkennbar wurde eher, dass beides misslang. Wer es schlecht mit ihm und Königsblau meint, wird anführen, dass der Bundesliga-Absteiger in der laufenden Runde nicht ein Mal auf einem direkten Aufstiegsplatz stand, Spiele vor allem mit individueller Klasse gewann, die Grammozis tendenziell nicht zugerechnet wird. Regelmäßige Patzer, die Anflüge von Euphorie immer wieder zuverlässig einhegten, muss er sich hingegen ankreiden lassen – Trainerschicksal.

Info Dimitrios Grammozis Spieler: u.a. beim Hamburger SV, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Köln und Rot-Weiss Essen Trainer: 2013 - 2019 VfL Bochum (U15, U17, U19, U23), 2019 - 2020 Darmstadt 98, seit März 2021: Schalke 04

Einen Eindruck davon, wie freudlos dieser Berufsstand sein kann, bekam die Öffentlichkeit, als ein Medienbericht die Falschmeldung übernahm, Grammozis sei entlassen. Der, über dessen Schicksal da verhandelt wurde, antwortete schlagfertig: „Ich bin froh, dass sie mich nicht für tot erklärt haben.“

Rhetorisch so zu überzeugen vermochte der 43-Jährige selten. Als er die Beziehung zwischen dem degradierten Torhüter Ralf Fährmann und seinem Konkurrenten Martin Fraisl als „positiven Hass“ beschrieb, mochte man noch schmunzeln. Dass er sein Team eine „zusammengewürfelte Truppe“ nannte, irritierte dann auch Sportdirektor Rouven Schröder – Grammozis ruderte öffentlich zurück. Bis auf lässliche verbale Fehltritte blieb der gebürtige Wuppertaler in der öffentlichen Wahrnehmung ein Trainer ohne Eigenschaften. Der Fußball unter seiner Führung war weitgehend geprägt von jenem defensivem Pragmatismus, der dem Schalker Anhang nur zu vertraut ist.

Dauerhaft wird Grammozis eine 4+ aber nicht genügen, um das Klassenziel zu erreichen. Ohne dass es jemand ausgesprochen hätte, hat die Vereinsführung dem Trainer sein eigenes Schicksal in die Hände gedrückt. Dass sein Vertrag von vornherein nur mit einer Laufzeit bis zum Jahresende versehen war, kann als glatter Misstrauensvorschuss verstanden werden, speist sich aber aus kostspieligen Erfahrungen mit seinen Vorgängern. Verhandlungen über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit kommentierte Knäbel jüngst vielsagend: Grammozis wisse Bescheid. Übersetzt heißt das: Steigt Schalke auf, winkt ein neuer Vertrag, bleibt Schalke in der Liga, muss der Trainer gehen. Aus dieser Gewissheit scheint der mehrfach angezählte Übungsleiter aber neue Kraft zu schöpfen, trifft geradezu lustvoll unpopuläre Personalentscheidungen. Schalke stolpert in einer unberechenbaren Liga nach vorn - mit ansehnlichen Ergebnissen, zuverlässigen Rückschlägen und völlig offenem Ausgang.

