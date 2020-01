Torwart-Frage auf Schalke : Wagner entscheidet später über Nübels Stammplatz

Fuente Alamo In den Testspielen setzt Schalke-Trainer David Wagner zunächst auf Torhüter Markus Schubert. Er muss den gesperrten Stammkeeper Alexander Nübel, der im Sommer zu den Bayern geht, in den ersten Rückrundenpartien vertreten.

Trainer David Wagner will sich noch nicht festlegen, ob Torwart Alexander Nübel nach Ablauf seiner Sperre wieder für den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 aufläuft. „Wir müssen an die kommenden beiden Partien denken. Wenn Markus Schubert etwas passieren sollte, wird Michael Langer spielen“, sagte Wagner am Mittwoch im Trainingslager des Revierclubs in Spanien.