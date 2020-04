Schalke-Trainer Wagner : „Kenne unsere Zahlen und verstehe die Sorge“

Gelsenkirchen Die Corona-Krise hat den FC Schalke 04 besonders hart getroffen, das bekommt auch Cheftrainer David Wagner deutlich zu spüren, wie er nun sagte.

„In dieser Situation ist sportlicher Erfolg umso wichtiger“, sagte Wagner. Als Tabellensechster will der Verein unbedingt einen Europapokal-Platz ergattern. Derzeit ruht der Spielbetrieb in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga bis zum 30. April. Am Donnerstag beraten die 36 Vereinschefs und die Deutsche Fußball Liga das weitere Vorgehen.