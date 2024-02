Tönnies taucht wieder auf „Stand noch nie so schlimm um unser Schalke“

Tönnies, von 2001 bis 2020 der starke Mann auf Schalke, gehört zu der Gruppe der fünf wichtigsten Sponsoren sowie einiger „Ehemaliger“, die Hefer und Co. massiv angehen. Der neue Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann lud am Dienstag als Reaktion alle Mitglieder für den 21. Februar zu einer hybriden Diskussion ein. „Das ist keine Opposition“, betonte Ex-Trainer Peter Neururer, der selbst an Treffen teilnahm, im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID), „das sind alles Schalker in der Verpflichtung, mitzudenken und mitzuhelfen.“