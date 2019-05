Schalkes Aufsichtsratschef : Tönnies kandidiert für Wiederwahl und gibt große Ziele aus

Gelsenkirchen Clemens Tönnies stellt sich auf der Mitgliederversammlung von Schalke 04 am 30. Juni zur Wiederwahl für den Aufsichtsrat. Für die Zukunft formuliert der 62-Jährige große Ziele.

Der derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende ist einer von vier Bewerbern, die der Klub zur Wahl zuließ und am Mittwoch bekannt gab. Tönnies gehört dem Gremium seit 1994 an.

"Wir befinden uns an einer Wegmarke, an der die Weichen gestellt werden, um Schalke mehr denn je in eine erfolgreiche Zukunft zu führen - sportlich wie wirtschaftlich", wird Tönnies auf der Vereinshomepage zitiert. Wirtschaftlich sei "das vergangene Jahr das beste in unserer Geschichte" gewesen, erklärte der Unternehmer weiter: "Auf der sportlichen Seite war die Entwicklung nach der erfolgreichen Vizemeister-Saison aber leider eine große Enttäuschung."