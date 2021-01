Bundesligist lehnt Millionen-Offerte ab : Tönnies bedauert Schalker Verzicht auf sein Hilfsangebot

Gelsenkirchen Bei Schalke 04 wurde über finanzielle Hilfen des einstigen Aufsichtsratschef Tönnies diskutiert. Die vom umstrittenen Fleisch-Fabrikanten geforderte Einstimmigkeit im Aufsichtsrat kam jedoch nicht zustande. Der 64-Jährige bedauerte den Beschluss seines Ex-Klubs.

Selbst die Hintertür blieb geschlossen. Clemens Tönnies ist beim FC Schalke 04 wohl endgültig Geschichte. Trotz großer Not lehnte der Fußball-Bundesligist das Hilfsangebot des einstigen Aufsichtsratsvorsitzenden zur Finanzierung dringend benötigter Verstärkungen ab. Weil die Forderung des Fleisch-Fabrikanten nach einem einstimmigen Aufsichtsratsbeschluss nicht erfüllt wurde, kommt der angedachte Deal nicht zustande. Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ und des TV-Senders Sky stimmten zwei Mitglieder des elfköpfigen Gremiums am Mittwochabend dagegen.

Tönnies war am 30. Juni 2020 nach mehreren Skandalen von seinen Ämtern beim FC Schalke zurückgetreten. 2019 hatte er mit als rassistisch kritisierten Äußerungen über Afrikaner für Wirbel gesorgt und sein Amt für drei Monate niedergelegt. Im Juni gab es nach einem Corona-Ausbruch in seiner Fleischfabrik massive Kritik an den dortigen Arbeitsbedingungen.

Die Entscheidung gegen das Hilfsangebot erschwert die Suche nach einem Rechtsverteidiger und einem Mittelstürmer. Es passt ins Bild eines derzeit glücklosen Clubs, dass ein Wunschtransfer auch aus anderen Gründen zu platzen scheint. Leverkusens Rechtsverteidiger Mitchell Weiser fällt wegen einer am Sonntag erlittenen Muskelblessur im linken Oberschenkel wochenlang aus und dürfte damit kein Kandidat mehr sein. Am Donnerstag konnten die Schalker zunächst nur einen Abgang verkünden: Rabbi Matondo, vor zwei Jahren für rund neun Millionen Euro von Manchester City gekommen, wird bis zum Saisonende in die zweite englische Liga zu Stoke City verliehen. „Wir glauben, dass die Luftveränderung für beide Seiten aktuell das Beste ist“, sagte Schneider zu der Personalie. Der 20 Jahre alte Waliser war in dieser Saison erst zu drei Einsätze für die Schalker gekommen.