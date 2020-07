Finanziell angeschlagener Bundesligist : Schalke erhält Zusage für NRW-Landesbürgschaft

Gelsenkirchen Bundesligist Schalke 04 hat nach eigenen Angaben am Montag vom Finanzministerium des Landes NRW die Zusage für die Erteilung einer Landesbürgschaft erhalten. Über die Höhe der Bürgschaft machten die Königsblauen keine Angaben.

Der mit etwa 200 Millionen Euro verschuldete Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat vom Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen die Zusage für die Erteilung einer Landesbürgschaft erhalten. Dies teilte der Club am Dienstag mit dem Hinweis mit, keine weitere Details dazu bekanntzugeben. „Der S04 hat diese Bürgschaft in der Erwartung beantragt, bei der Entscheidung nicht anders als Wirtschaftsunternehmen aus anderen Bereichen behandelt zu werden. Der Verantwortung, die mit einer solchen Bürgschaft verbunden ist, ist sich der FC Schalke 04 bewusst“, hieß es in der kurzen Mitteilung des Clubs.