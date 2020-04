Belohnung bei Verzicht auf Rückerstattung : Schalke 04 bittet Ticktinhaber um Hilfe

Gelsenkirchen Bundesligist Schalke 04 bittet Besitzer von Dauerkarten und Tagestickets, auf die Rückerstattung der Kosten zu verzichten, sollte die Bundesliga die Saison mit Geisterspielen zu Ende bringen. Der Verein will die Anhänger im Gegenzug mit Sondertrikots und Tickets belohnen.

Laut Verein haben bereits viele Fans auf die Rückerstattung der Ticketkosten verzichtet. Das will der Bundesligist belohnen. Dauerkartenbesitzer, die auf ihre anteilige Auszahlung verzichten, sollen ein Sondertrikot mit der Aufschrift "#NurImWir" geschenkt bekommen. Inhaber von Tagestickets erhalten einen exklusiven Fanartikel. Fans, die eine Karte für das bevorstehende Derby beim Erzrivalen Borussia Dortmund haben, sollen zudem ein Ticket für das Spiel in der nächsten Saison bekommen.

Bereits am Sonntag hatte Aufsichtsratschef Clemens Tönnies in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“ gesagt, er mache sich in der aktuellen Situation „große Sorgen um Schalke“. Zu einem Bericht des „Kicker“ in der vergangenen Woche, wonach 13 von 36 Proficlubs die Insolvenz im Mai oder Juni drohe, sollte die Saison nicht zu Ende gespielt werden können, hatte sich der Klub nicht äußern wollen. Das Fachblatt hatte keine Namen genannt. Sollte die Saison abgebrochen werden müssen, droht den Profivereinen der Verlust von TV-Einnahmen in Millionen-Höhe.