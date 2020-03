Fehlbetrag von 26 Millionen Euro : Schalke 04 verbucht 2019 ein dickes Minus

Schalke-Fans in der Gelsenkirchener Arena. Foto: Action Images via Reuters/MATTHEW CHILDS

Gelsenkirchen Schalke 04 präsentiert eine bedenkliche wirtschaftliche Bilanz für 2019. Der Klub muss neben einem hohen Umsatzrückgang ein Minus von 26,1 Millionen Euro verkraften. Und die Auswirkungen der Corona-Krise sind noch gar nicht abschätzbar.

Der FC Schalke 04 ist im vergangenen Jahr wie erwartet tief in die roten Zahlen gerutscht und sieht schweren Zeiten entgegen. Ungeachtet des zweithöchsten Konzernumsatzes der Klubgeschichte von 275 Millionen Euro (Vorjahr 350,4 Mio. Euro) weist der Fußball-Bundesligist einen hohen Fehlbetrag aus. Wie der Revierklub mit der Veröffentlichung der Geschäftsbilanz mitteilte, verbuchte er im Kalenderjahr 2019 ein Minus von 26,1 Millionen Euro.

2018 hatte Schalke noch einen Überschuss von 40,5 Millionen Euro erwirtschaftet. „2018 hatten wir ein super Ergebnis, 2019 ein geplant nicht so gutes Jahr“, sagte Finanzvorstand Peter Peters am Dienstag in Gelsenkirchen. Dennoch müsse sich niemand um Schalke sorgen.