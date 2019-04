Keine Handgreiflichkeiten : Zoff im Schalker Training nur ein „Joke"

Gelsenkirchen Die vermeintliche Auseinandersetzung im Training des kriselnden Fußball-Vizemeisters Schalke 04 soll nur ein Witz gewesen sein. Spieler und Trainer wollen von einem Streit nichts mitbekommen haben.

"Ich habe es gar nicht gesehen", sagte Trainer Huub Stevens dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Ich habe im Nachhinein die zwei Spieler gefragt: Was war los? Gar nichts, Trainer. Das war ein Joke. Mehr auch nicht." In der Übungseinheit am Dienstag sollen laut Bild-Zeitung Salif Sane und Nabil Bentaleb handgreiflich geworden sein.