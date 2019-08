Kostenpflichtiger Inhalt: Schalke-Boss empört mit rassistischen Aussagen : Tönnies fällt aus der Rolle

Da muss er sich an die eigene Nase fassen: Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies bei einer Pressekonferenz. Foto: dpa/Ina Fassbender

Rheda Schalkes Aufsichtsrat Clemens Tönnies entschuldigt sich für eine rassistische Bemerkung in einer Rede in Paderborn. Aber was hat den Unternehmer zu der Aussage getrieben?