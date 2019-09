Spiel gegen Heimatverein : Schalkes Nübel ist für einen Tag kein Paderborn-Fan

Gelsenkirchen/Paderborn Um Alexander Nübel gibt es derzeit viele Diskussionen. Der Torhüter von Schalke 04 steht vor der wichtigsten Entscheidung seiner jungen Karriere: Soll er langfristig verlängern oder dem Lockruf des FC Bayern folgen? Am Sonntag geht es erst einmal in die Heimat.

Seit Wochen diskutiert Fußball-Deutschland darüber, ob Alexander Nübel bleibt oder wohin er geht. Am Sonntag kehrt der Torhüter erst einmal dahin zurück, wo er herkommt. Der gebürtige Paderborner spielt mit dem FC Schalke 04 erstmals gegen den SC Paderborn (18 Uhr/Sky).

„Ich werde etwas aufgeregter sein als in anderen Spielen“, sagte der U21-Vize-Europameister. Zehn Kaufkarten habe er deshalb schon organisiert. Und er hofft auf Nachschub. Dem „Westfalen-Blatt“ sagte der 22-Jährige: „Ich werde immer Fan des SCP sein. Ich war zehn Jahre im Verein, meine Freundin kommt von hier, meine Eltern und meine besten Freunde wohnen noch immer da.“

Im Alter von acht Jahren wechselte er vom benachbarten TSV Tudorf zum SCP. 2015, er hatte noch gar nicht den Sprung in den Profi-Bereich geschafft, nahm ihn Paderborns Trainer André Breitenreiter mit nach Schalke. Dort munkelte man schon lange, den kommenden deutschen Torhüter in den eigenen Reihen zu haben. Doch Ralf Fährmann war nicht nur uneingeschränkter Stammspieler, sondern auch Kapitän und Publikumsliebling. Deshalb wollte Nübel im Winter zum FC Augsburg. „Für mich hatte es sich nicht angedeutet, dass ich als Nummer 1 in die Rückrunde gehen würde“, sagte er kürzlich dem „kicker“.