Schwaches Spiel gegen Leipzig : Schalke-Trainer Wagner setzt weiter auf Nübel

Gelsenkirchen Schalkes Torwart Alexander Nübel machte bei der 0:5-Niederlage gegen RB Leipzig keine gute Figur. Dennoch will Trainer David Wagner keine Torhüter-Diskussion aufkommen lassen.

Alexander Nübel wird auch im Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) des Tor des FC Schalke 04 hüten. Darauf hat sich Schalkes Trainer David Wagner festgelegt, obwohl Nübel beim 0:5 gegen RB Leipzig zuletzt eine schwache Leistung geboten und insbesondere beim ersten Gegentor schlecht reagiert hatte.

„Alex hat - wie viele andere Spieler auch – ein schlechtes Spiel gemacht. Aber deshalb eröffne ich so wenig eine Torwart-Diskussion, wie ich es nach dem Bayern-Spiel im Fall Markus Schubert getan habe“, sagte Wagner der „Sport Bild“ (Mittwoch-Ausgabe). „Alex weiß, dass er gut trainieren und dann die Chance nutzen muss, es im nächsten Spiel besser zu machen.“

Ersatzkeeper Schubert, der nach seinen Patellasehnen-Beschwerden am Dienstag voll mittrainierte, hatte Stammkeeper Nübel in dieser Saison bereits in fünf Bundesliga-Partien vertreten. Dabei war Schubert allerdings auch nicht fehlerfrei geblieben.