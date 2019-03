Marketing-Vorstand beschwichtigt: Schalke könnte Abstieg wirtschaftlich verkraften

Gelsenkirchen Zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht wäre der erste Bundesliga-Abstieg seit 31 Jahren für Schalke 04 kein totales Desaster. Marketingvorstand Alexander Jobst richtet dennoch einen dringenden Appell an die Bundesliga-Mannschaft.

"Wir wären auch im Worst Case Abstieg im Einnahme-Ranking noch in einem Bereich, der Platz acht bis zehn in der 1. Bundesliga entsprechen würde. Es muss sich also niemand Sorgen machen, dass wir totalen Schiffbruch in den Sponsoringerlösen erleiden", sagte S04-Marketingvorstand Alexander Jobst den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.