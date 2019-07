Ex-Schalke-Kapitän Fährmann verbittert : „Umgang mit mir war nicht professionell“

Norwich Ralf Fährmann hat sich vom Umgang mit ihm bei Schalke 04 enttäuscht gezeigt. Der langjährige Kapitän ist derzeit an den Premier-League-Aufsteiger Norwich City ausgeliehen.

Ex-Kapitän Ralf Fährmann hat sich nach seinem zumindest vorübergehenden Abschied vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 verbittert gezeigt. „Ich war natürlich enttäuscht, weil man immer spielen will. Und weil der Umgang mit mir nicht professionell war“, sagte Fährmann der „Sport Bild“, „ohne jetzt ins Detail zu gehen“. Der 30-Jährige hatte im Winter seinen Stammplatz an U21-Nationaltorhüter Alexander Nübel verloren und war im Sommer nach einer Vertragsverlängerung bis 2023 zu Norwich City in die Premier League verliehen worden.