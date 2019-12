„Fitter als davor“ : Ex-Manager Christian Heidel geht es nach Schlaganfall „bestens“

Mainz Ex-Bundesliga-Manager Christian Heidel hat sich gut von seinem im Sommer erlittenen Schlaganfall erholt. In einem Interview sagte der ehemalige Schalker und Mainzer nun: „Ich fühle mich fitter als davor.“

Dem früheren Bundesliga-Manager Christian Heidel geht es nach seinem im August erlittenen Schlaganfall nach eigenen Angaben „bestens“. Dies sagte der 56 Jahre alte Mainzer in einem Interview der „Allgemeinen Zeitung“ (Donnerstag). „Ich fühle mich fitter als davor.“ Der Vorfall ereignete sich in Heidels Türkei-Urlaub.

Nach Angaben der Zeitung überlegt Heidel, an Weihnachten einen Ausflug nach England zu machen, um am 26. Dezember das Spitzenspiel Leicester City gegen FC Liverpool zu sehen. Mit Reds-Trainer Jürgen Klopp ist Heidel seit der gemeinsamen Zeit in Mainz befreundet. „Die drei besten Trainer der Welt der Gegenwart heißen Jürgen Klopp, Thomas Tuchel und Pep Guardiola – sie prägen den Fußball in Europa“, sagte Heidel.