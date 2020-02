Nach Roter Karte im DFB-Pokal : Keine Sperre für Schalkes Trainer Wagner

Frankfurt Schalkes Trainer David Wagner bleibt nach seiner Roten Karte im DFB-Pokal-Achtelfinale eine Sperre erspart. Das Sportgericht sieht einen „Interpretationsirrtum“. Wagner wünscht sich Verbesserungen beim Einsatz des Videoschiedsrichters.

Die Rote Karte für David Wagner im DFB-Pokalspiel am Dienstag gegen Hertha BSC (3:2 n.V.) hat für den Schalker Fußball-Lehrer keine weiteren Konsequenzen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, wird das Verfahren gegen den 48-Jährigen eingestellt. Damit bleibt ihm eine Sperre erspart. „David Wagner ist kein unsportliches Verhalten vorzuwerfen. Sein Verhalten gegenüber dem unmittelbar zuvor gefoulten und erregten Spieler Jordan Torunarigha war vielmehr von Hilfestellung und beruhigender Fürsorge geprägt. Das hat der Hertha-Spieler in seiner Stellungnahme auch bestätigt“, sagte Hans E. Lorenz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts.