DFB-Pokal beim 1. FC Köln: FC Schalke 04 feiert Halloween-Party nach 6:5-Sieg

Köln Wie schnell sich die Gemütslage ändern kann, zeigte der Zittersieg des FC Schalke beim 1. FC Köln. Nach Abpfiff übertönt Technomusik den Kölner Karneval – und Mark Uth hat schon während des Spiels einen Filmriss.

Es ist fast Halbzeit im DFB-Pokalspiel im Rhein-Energie-Stadion. Vor 50.000 Fans steigt die Zweitrundenpartie zwischen Köln und Schalke 04. Jhon Cordoba schießt das 1:0 (43.) – und alle Fans in Rot-Weiß schmettern: „Denn wenn et Trömmelche jeht, dann stonn mer all parat!“ Konfetti und Freudentaumel. Rund anderthalb Stunden später hört sich die Welt in Köln ganz anders an. Da dröhnen Bässe und Technomusik aus den Katakomben des Stadions. Und es feiert nach dem 6:5 im Elfmeterschießen: das Schalker Team. Es findet Freude an einem Achtelfinaleinzug, der eher zum Gruseln war.