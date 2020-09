„Krass sportwidriges Verhalten“ : DFB ermittelt nach Spuckattacke gegen Schalkes Kabak

Köln Die Spuck-Affäre von Schalkes Abwehrspieler Ozan Kabak hat ein Nachspiel. Der Kontrollausschuss des DFB leitete am Montag ein Ermittlungsverfahren gegen den 20-Jährigen ein – wegen des Verdachts auf „krass sportwidriges Verhalten“.

Das Gremium des Deutschen Fußball-Bundes forderte den türkischen Nationalspieler zu einer zeitnahen Stellungnahme auf. Kabak soll im Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstagabend (1:3) in Richtung seines Gegenspielers Ludwig Augustinsson gespuckt haben. Der Schalker, der sich noch am Abend entschuldigt hatte und eine Absicht abstritt, stehe im Verdacht, sich "eines krass sportwidrigen Verhaltens in der Form einer Tätlichkeit gegen den Gegner" schuldig gemacht zu haben, hieß es.