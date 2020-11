Vor Pokalspiel gegen Schweinfurt : Neuer Coronafall bei Schalke 04

Köln Beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ist am Montag, einen Tag vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Viertligisten Schweinfurt 05, ein Coronafall in der Lizenzspielermannschaft aufgetreten.

"Der betroffene Spieler befindet sich seit dem Bekanntwerden des Testergebnisses in häuslicher Quarantäne, ist beschwerde- und symptomfrei", teilten die Königsblauen am Montagabend mit. Bei der Testreihe am vergangenen Donnerstag sei das Resultat des nun betroffenen Spielers noch negativ ausgefallen.