Bundesligist in finanzieller Krise : Lage beim FC Schalke ist „sehr ernst und kritisch“

Bundesligist in finanzieller Krise

Gelsenkirchen Die Corona-Krise trifft in der Bundesliga nicht nur die kleinen Vereine. Der FC Schalke 04 mit seinen hohen Personalkosten und Verbindlichkeiten steht ebenfalls vor existenziellen Problemen.

Die finanzielle Krise trifft den FC Schalke 04 im schlechtesten Moment. „Die Lage ist sehr ernst und kritisch“, sagte Alexander Jobst, Marketingchef und Vorstandsmitglied, am Mittwochabend in einem Live-Chat mit Fans des Fußball-Bundesligisten. Zuvor hatte der Klub schon auf seine „potenziell existenzbedrohende wirtschaftliche Situation“ hingewiesen. Nach einem schwachen Geschäftsjahr sind die Schalker in dieser Saison auf jeden Cent angewiesen. Die durch die Corona-Krise bedingten Spielausfälle fallen schwer ins Gewicht.