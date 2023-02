„Absolute Frechheit“ Schalke, wie es singt und schimpft

Der in der Tat schwache Schiedsrichter Benjamin Brand, den Teammanager Gerald Asamoah in der Halbzeitpause zur Rede stellte, war das Hauptziel des Schalker Frusts nach der erneut verpassten Chance zum Start einer Aufholjagd. Den dringend benötigten dritten Saisonsieg verhinderte allerdings in erster Linie der Kölner Videokeller, der das ausgiebig bejubelte und schon vom Stadionsprecher verkündete 1:0 durch Alex Kral (50.) nach einer Zentimeterentscheidung per kalibrierter Linie zurücknahm. Beim zweiten Tor durch Michael Frey (77.) war die Abseitsstellung deutlicher.