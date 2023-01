Frust statt Hoffnung Schalkes knifflige Mission Klassenerhalt

Und trotzdem bescheinigte Peter Knäbel der Mannschaft „gute, harte Arbeit. Das ist die Basis, mit der wir gestärkt in die verbleibenden 19 Spiele gehen werden“, bilanzierte der Sportvorstand. Der Auftakt in die Restsaison hat es allerdings in sich. Erst gastieren die Knappen bei Eintracht Frankfurt (21. Januar), drei Tage später empfängt Schalke den Champions-League-Aspiranten RB Leipzig. Schon jetzt beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz fünf Punkte.