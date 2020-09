1:3 gegen Werder Bremen : Spuckattacke bei nächster Schalke-Pleite?

Gelsenkirchen Schalke verliert schon wieder – dieses Mal im Abendspiel gegen die eigentlich ebenfalls angeschlagenen Bremer. Diskussionen gibt es um eine Szene, in der S04-Profi Kabak einen am Boden liegenden Gegenspieler angespuckt haben soll.

Sportlich ist die Geschichte schnell erzählt: Nach der üblen 0:8-Klatsche bei Rekordmeister FC Bayern München am 1. Spieltag, kassiert der FC Schalke auch im ersten Heimspiel der Saison eine völlig verdiente 1:3-Niederlage gegen Werder Bremen. Schalke am Boden, die Tage von Trainer David Wagner scheinen gezählt. Noch mehr Diskussionen als um die schon wieder bodenlose Leistung des Revierklubs oder die Zukunft des S04-Coaches gibt es aber um eine ganz andere Situation, die man – insofern die Anschuldigungen denn stimmen – getrost als ekelhaft bezeichnen darf.

Schauplatz ist die 26. Minute in der Schalker Veltins-Arena, Werder Bremen führt zu diesem Zeitpunkt bereits. An der Seitenlinie kommt es zu einem Zweikampf zwischen Schalke-Verteidiger Ozan Kabak und Werder-Profi Ludwig Augustinsson. Letzterer geht zu Boden. Kabak läuft daraufhin mit Blick auf den Gegenspieler vorbei und spuckt in dessen Richtung auf den Boden – so zeigen es die Fernsehbilder. Die Frage: mit Absicht?