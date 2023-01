Beim 0:3 in Frankfurt Schalke stellt Negativrekord in der Bundesliga auf

Anders als in der Abstiegssaison 2020/21 zeigt der FC Schalke 04 in dieser Spielzeit immer mal wieder, dass man durchaus in der Lage ist, in der Bundesliga mitzuhalten. So auch zum Auftakt ins Jahr 2023 in Frankfurt. „Schalke hat sehr mutig gespielt, das war schon überraschend“, gab Eintracht-Profi Mario Götze bei Sky zu. Trotzdem gewann seine Mannschaft 3:0. Schalke-Trainer Thomas Reis sagte: „Das ist sehr bitter, der Abschluss war leider nicht gut. Mir hat die ganze Mannschaft Spaß gemacht, leider haben individuelle Dinge das Spiel entschieden.“