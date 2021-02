Krisenklub : Schalke begnadigt mehrfach suspendierten Bentaleb schon wieder

Gelsenkirchen Und täglich grüßt der Bentaleb: Der bereits fünfmal suspendierte Mittelfeldspieler bekommt seine nächste Chance auf Schalke. Und das, obwohl S04-Coach Christian Gross eine Rückkehr Bentalebs vor Kurzem noch ausgeschlossen hatte. Warum er seine Meinung änderte.

In höchster Abstiegsnot greift Trainer Christian Gross beim Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 nach dem letzten Strohhalm. Der Schweizer, mittlerweile der vierte Coach der Saison, holt den bereits mehrmals suspendierten Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb ins Team zurück. Hintergrund: Offensivkraft Mark Uth fällt wegen einer muskulären Verletzung im rechten Oberschenkel vorerst aus. Das gaben die Königsblauen am Dienstag bekannt.

Vor anderthalb Wochen hatte Gross noch erklärt, eine Begnadigung des Algeriers sei "kein Thema". Jetzt, drei Pflichtspiele mit insgesamt nur einem Punkt und einem Tor später, hat der Trainer seine Meinung geändert. Nach einem Gespräch mit Bentaleb habe Gross entschieden, dass der Mittelfeldspieler wieder in den Trainingsbetrieb zurückkehre. Auch eine Rückkehr in den Spieltagskader sei möglich, teilte der Klub mit. Nach dem Ausfall von Uth, der beim 0:3 am vergangenen Samstag gegen RB Leipzig eine Oberschenkelverletzung erlitt, sind die Personaloptionen im Mittelfeld rar.