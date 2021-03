Nummer fünf steht wohl fest : Dimitrios Grammozis soll neuer Cheftrainer auf Schalke werden

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach dem fünften Cheftrainer der diesjährigen Bundesliga-Saison anscheinend fündig geworden. Laut übereinstimmenden Medienberichten tritt Dimitrios Grammozis die Nachfolge des entlassenen Christian Gross an.

Grammozis soll bereits am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 auf der Bank sitzen - und für einen Rekord sorgen. Noch nie gab es in der Bundesliga-Geschichte bei einem Klub mehr als fünf Trainer in einer Spielzeit. Für den früheren Mittelfeldspieler sprach vor allem, dass er sofort einsteigen kann und der hochverschuldete Traditionsklub vor dem Neuaufbau in der nächsten Saison nicht noch einen weiteren Kurzzeitcoach beschäftigen muss.