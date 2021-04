Düstere Perspektiven : Schalke verdoppelt seinen Verlust

Auf dem Eingang zum Schalke-Museum in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist das Logo des FC Schalke 04 und der Schriftzug „Wir leben dich“ zu sehen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Gelsenkirchen Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat seinen Verlust im Vergleich zum Vorjahr beinahe verdoppelt. Die Verbindlichkeiten erhöhten sich zudem auf 217 Millionen Euro. Die Perspektiven sind düster.

Der akut abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat einen herben finanziellen Verlust verbuchen müssen. Wie der Club am Dienstag in Gelsenkirchen mitteilte, fiel im Jahr 2020 ein Verlust von rund 53 Millionen Euro an. Das Minus war damit fast doppelt so hoch wie im Vorjahr, als es 27 Millionen Euro gewesen waren. Der Umsatz brach im Vergleich zu 2019 um etwa 100 Millionen Euro auf rund 175 Millionen Euro ein.