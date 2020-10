1:1 gegen Stuttgart : Schalker Sieglos-Serie geht weiter

Gelsenkirchen Und täglich grüßt das Murmeltier: Schalke beendet ein Bundesligaspiel sieglos. Auch am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart reicht es für die Knappen nicht – trotz zwischenzeitlicher Führung.

Auch das erste Führungstor seit viereinhalb Monaten hat die Sieglos-Serie des Krisenklubs Schalke 04 nicht beendet. Die Königsblauen kamen nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den VfB Stuttgart hinaus und warten seit 22 Spielen auf einen Dreier in der Bundesliga - nur die Rekordverlierer von Tasmania Berlin waren vor 55 Jahren noch länger erfolglos (31). Zudem legten die Gelsenkirchener ihren schlechtesten Saisonstart seit 1967 hin.

Der 19-jährige Malick Thiaw, der Jüngste im Team, brachte die Schalker mit einem Kopfball in Führung (30.). Dieses Gefühl hatte Königsblau zuletzt am 14. Juni beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen erlebt. "Davon habe ich als Kind geträumt. Aber wir sind trotzdem enttäuscht", sagte Thiaw bei DAZN. "Wir waren in der zweiten Halbzeit nicht konsequent. Wir bleiben optimistisch und blicken nach vorne."