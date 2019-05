Partie gegen Aplerbecker SC 09 : Schalke-Ultras provozieren Polizeieinsatz bei Oberligaspiel

Dortmund Bei einem Oberliga-Spiel in Dortmund ist es zu Ausschreitungen zwischen gewaltbereiten Fans von Schalke 04 und Borussia Dortmund gekommen. Die Polizei nahm einige Fans fest. Eine Polizistin wurde verletzt.

Hooligans des Bundesligisten Schalke 04 haben bei einem Oberliga-Spiel in Dortmund einen Polizeieinsatz ausgelöst und dabei eine Beamtin leicht verletzt. Das teilte die Polizei Dortmund am Montag mit. Bis zum Abtransport der Rowdies aus der Stadt blieben die Krawallmacher in Polizeiobhut.