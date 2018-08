Treffen in München: Angeblich will auch Schalke Sebastian Rudy

München Einem Medienbericht zufolge hat sich der Trainer des FC Schalke 04 in München mit Sebastian Rudy vom FC Bayern getroffen. Das bietet Raum für Spekulationen.

Nach RB Leipzig ist offenbar auch Vizemeister Schalke 04 an einer Verpflichtung des Fußball-Nationalspielers Sebastian Rudy vom deutschen Rekordmeister Bayern München interessiert. Nach Informationen der „Bild“ hat sich Schalkes Trainer Domenico Tedesco mit Rudy in München getroffen. "Es war Arbeit. Wir waren nicht zum Vergnügen da", sagte Tedesco am Mittwoch und ergänzte: "Alles andere sind Spekulationen, an denen wir uns nicht beteiligen werden."