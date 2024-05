Vor dem Spiel gegen Osnabrück Umworbener Geraerts deutet Verbleib auf Schalke an

Derweil zeigte der 42-Jährige wenig Verständnis dafür, dass das für Samstag aus baulichen Gründen abgesagte Spiel in Hamburg ohne Zuschauer stattfinden wird. „Ich war immer sehr positiv überrascht über die gute Organisation in Deutschland und der 2. Liga“, sagte er: „Nun gab es jeden Tag einen anderen Stand. Und es ist für mich schwer zu verstehen, dass wir es nicht schaffen, in einer Woche ein Spiel mit Zuschauern zu organisieren.“