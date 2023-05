Gerüst steht schon So stehen die Chancen auf einen Schalker Wiederaufstieg

Und es lohnt ein Blick in die Knappenschmiede. In der U23 hat Sidi Sané, Bruder von Nationalspieler Leroy, ansprechende Leistungen gezeigt. Stürmer Keke Topp durfte bereits Profiluft schnuppern, hat in der U19 18 Tore in 20 Spielen erzielt. Oder aber auch der 17-jährige Assan Ouedrago, der im Winter einen Profivertrag erhielt und derzeit bei der U17-EM zu überzeugen weiß.